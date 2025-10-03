El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente nuboso, con variaciones a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, pero a medida que avanza la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de cielo cubierto. Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas agradables, rondando los 15 grados , lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada templado.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá estable, con mínimas variaciones, y se prevé que se mantenga en torno a los 15 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. La nubosidad se intensificará, alcanzando un estado nuboso a partir de la tarde, con momentos de muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Bueu disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la niebla podría aparecer en las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas costeras, lo que podría reducir la visibilidad temporalmente.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados . La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 17 grados, y el cielo permanecerá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente tranquilo y sereno.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente nuboso, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.