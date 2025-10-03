El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque hacia la tarde se prevé un aumento en la densidad de las nubes, con un cielo cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 15 grados, alcanzando un pico de 22 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia el final del día. Este rango térmico sugiere un día agradable, aunque algo fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo nublado.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 86% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 65% por la tarde. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se anticipa una brisa moderada proveniente del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante, especialmente en combinación con la humedad del ambiente.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, Barro disfrutará de un día seco, lo que es favorable para quienes planean salir o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día fresco y cómodo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.