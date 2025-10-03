El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

Hoy, 3 de octubre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo cubierto y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantiene en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante la madrugada y las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente templado y cómodo para los residentes y visitantes.

La humedad relativa es notablemente alta, comenzando en un 87% al amanecer y descendiendo gradualmente a un 75% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con la presencia de nubes, puede generar una sensación de bochorno, aunque no se prevén precipitaciones a lo largo del día. De hecho, los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los cielos permanecerán secos y sin interrupciones.

El viento soplará predominantemente del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, mientras que por la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h. Esta brisa suave será un alivio en el ambiente húmedo, proporcionando un toque fresco que complementará las temperaturas agradables.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con periodos de nubosidad variable. Las nubes altas dominarán el panorama, pero no se anticipan cambios significativos que puedan alterar la estabilidad del tiempo. La visibilidad será buena, aunque la bruma y la niebla matutina podrían hacer que las primeras horas sean un poco más difusas, especialmente en las áreas costeras.

En resumen, Baiona disfrutará de un día sin lluvias, con temperaturas agradables y un cielo mayormente cubierto. La combinación de la brisa suave y la humedad alta creará un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un ligero bochorno. Los residentes pueden aprovechar este clima estable para disfrutar de paseos por la costa o actividades en familia, sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.