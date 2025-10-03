El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, las nubes altas dominarán el panorama. Se espera que esta tendencia continúe durante la mayor parte del día, con un cielo cubierto hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 12 grados en las horas más frías. A medida que el día avance, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 25 grados en la tarde. Sin embargo, hacia la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 17 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 91% a primera hora y disminuyendo ligeramente a medida que las temperaturas aumenten, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 58% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, el viento se tornará más variable, con dirección predominante del noreste hacia la noche.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto sugiere que los residentes de As Neves podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos suaves y la alta humedad crearán un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día. Es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el día antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.