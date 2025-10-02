El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 20 grados en su punto máximo, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 65% en las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un ligero aumento en la humedad, que podría llegar hasta un 81% al caer la noche. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas previas al ocaso, que se producirá a las 20:14.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 5 a 8 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día agradable para paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. Las nubes altas que se prevén no deberían interferir con la visibilidad de las estrellas, lo que podría ofrecer una hermosa vista del cielo nocturno.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos moderados, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.