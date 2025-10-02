El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, en Vilagarcía de Arousa, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados hacia las primeras horas del día. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% y bajando a un 62% en las horas más cálidas.

A medida que avance la jornada, se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre. La brisa será suave, con vientos predominantes del oeste y suroeste, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h en las horas pico, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas costeras.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos por la playa o actividades en el exterior, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado, salvo por la presencia ocasional de nubes altas que no afectarán la luminosidad del día.

Hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 21 grados a las 17:00 horas y bajando a 19 grados al caer la noche. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 69% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:14, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Vilagarcía podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo de hoy en Vilagarcía de Arousa se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los vientos suaves y la ausencia de precipitaciones contribuirán a que sea un día perfecto para actividades recreativas y para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.