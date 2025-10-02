El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 17 y 15 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable. La humedad relativa será alta, comenzando en un 71% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando ligeramente, alcanzando los 14 grados a media tarde. Sin embargo, se espera que el sol brille con fuerza, lo que permitirá que la temperatura se recupere, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con un cielo mayormente despejado, hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor del sol. La dirección del viento cambiará a suroeste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola más agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que significa que los residentes de Vilaboa pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, alcanzando un 90% hacia el final del día, lo que podría hacer que las noches sean un poco más frescas y húmedas. El ocaso se producirá a las 20:14, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado en Vilaboa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.