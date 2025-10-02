El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

Hoy, 2 de octubre de 2025, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 13 grados , con una ligera disminución a medida que avanza el día. A las 2 de la mañana, se espera que la temperatura baje a 13 grados, manteniéndose en ese rango hasta las 3 de la madrugada.

A partir de las 4 de la mañana, el termómetro marcará 12 grados, y se mantendrá en ese nivel hasta las 6 de la mañana. A medida que el sol comienza a salir, la temperatura irá recuperándose, alcanzando los 12 grados a las 7 de la mañana y subiendo gradualmente hasta los 14 grados a las 9 de la mañana. Durante la mañana, la humedad relativa será alta, comenzando en un 68% y alcanzando un 79% a la 1 de la mañana, lo que puede generar una sensación de frescor.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 7 km/h hacia las 3 de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el viento se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a ascender de manera más notable, alcanzando los 17 grados a las 10 de la mañana y llegando a un máximo de 26 grados a las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que bajará al 57% a las 11 de la mañana y se mantendrá en torno al 50% durante la tarde.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes de Vila de Cruces disfruten de un día sin lluvias, aunque con un cielo mayormente cubierto. La puesta de sol se producirá a las 20:12, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y condiciones estables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.