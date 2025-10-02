El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy en Vigo, 2 de octubre de 2025, se presenta con un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. A medida que avance la tarde, se espera que el cielo continúe despejándose en algunos momentos, pero las nubes altas seguirán siendo una constante.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente templado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas centrales del día, para luego alcanzar un máximo de 22 grados hacia la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 15 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% por la mañana y alcanzando picos del 94% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los viguenses podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las nubes altas pueden traer consigo cambios repentinos.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas agradables y un ambiente seco, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias. La combinación de nubes altas y temperaturas moderadas hará que sea un día típico de otoño en la ciudad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.