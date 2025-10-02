El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, manteniendo una atmósfera despejada en algunos momentos, especialmente entre las 3 y las 9 de la mañana, cuando se espera que el cielo esté mayormente despejado. Sin embargo, a partir de las 10 de la mañana, las nubes volverán a hacerse más presentes, y esta tendencia se mantendrá durante el resto del día.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso gradual a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados en la madrugada, bajando a 14 grados a media mañana. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 25 grados entre las 2 y las 4 de la tarde, antes de descender nuevamente hacia la tarde-noche, donde se prevén valores de alrededor de 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 86% en las horas más frescas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de nubes y alta humedad podría hacer que la percepción térmica sea más cálida de lo que los termómetros indican.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes de Valga disfruten de un día sin lluvias, aunque con un cielo mayormente cubierto. La salida del sol se producirá a las 08:32 y el ocaso será a las 20:14, brindando una buena cantidad de luz diurna a pesar de la cobertura nubosa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.