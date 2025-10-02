El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el horizonte. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 17 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 26 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 43% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 28 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al atardecer, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Tui podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que las temperaturas caigan a unos agradables 14 grados. La puesta de sol se producirá a las 20:14, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. La combinación de un cielo despejado y temperaturas suaves hará que la noche sea ideal para paseos o cenas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para explorar la belleza natural de la región o simplemente relajarse en un parque local.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.