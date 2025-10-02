El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará dominado por nubes altas, pero a medida que avance el día, se alternarán momentos de cielo despejado y poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 25 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 47% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura podría ser notable en las primeras horas. A medida que se acerque la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Tomiño disfruten de un día soleado y agradable. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, actividades deportivas y reuniones al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a estar mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a alrededor de 14 grados . La noche se presentará tranquila, con una humedad que aumentará a un 95% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de frescura. En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.