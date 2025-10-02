El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

Hoy, 2 de octubre de 2025, Soutomaior se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que las temperaturas oscilen entre los 15 y 17 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable para los residentes. La humedad relativa se mantendrá en torno al 73%, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más pesado, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo mayormente despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a la baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas del día. Sin embargo, en la tarde, se prevé que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados . Las nubes altas regresarán, pero no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 90% hacia la medianoche, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre encontrarán en este día una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza de Soutomaior. Con un orto a las 08:32 y un ocaso a las 20:14, el día ofrece una buena cantidad de luz solar para aprovechar al máximo las actividades diurnas. En resumen, se prevé un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural de Soutomaior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.