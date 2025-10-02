El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones se mantengan similares, con una ligera posibilidad de que el sol asome en algunos momentos, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso gradual a lo largo de la jornada. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 16 grados , bajando a 15 grados a media mañana. Durante la tarde, se alcanzarán máximas de hasta 26 grados, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 61% por la mañana y alcanzando picos de hasta un 88% en la tarde. Esta alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los habitantes de Silleda deben estar preparados para un tiempo que, aunque cálido, puede resultar incómodo debido a la combinación de calor y humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales, especialmente en áreas más abiertas.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. Sin embargo, es recomendable que se mantengan atentos a las condiciones del tiempo, ya que el cielo nublado podría cambiar en cualquier momento.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas y alta humedad, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el calor y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.