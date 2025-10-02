El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 17 grados y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. A mediodía, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 93% en horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la costa o realizar actividades recreativas.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 16 km/h, predominando de dirección norte y noroeste. Durante las horas de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, especialmente en las zonas costeras. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades en la playa o deportes acuáticos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia la medianoche. Las nubes altas continuarán presentes, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. La puesta de sol se producirá a las 20:14, ofreciendo un espectáculo visual que muchos residentes y visitantes podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.