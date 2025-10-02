El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 48% hacia el final del día.

En cuanto a la nubosidad, se prevé que el cielo esté mayormente despejado durante la mañana, con algunas nubes altas apareciendo a partir de la tarde. Estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre o desplazamientos, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves de dirección noreste, con velocidades de hasta 2 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento aumentará en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde, con dirección predominantemente del oeste. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las horas de mayor viento, así que es recomendable estar preparado para cambios en la percepción del calor.

El orto se producirá a las 08:31 y el ocaso a las 20:13, lo que significa que los habitantes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día largo y soleado. En resumen, el tiempo de hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.