El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 44% por la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de nubes altas a partir de la tarde. Estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que se pronostica un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los residentes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 35 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 20:14. Esta brisa podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de precipitaciones sugiere que será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy se presenta favorable, con un ambiente cálido y seco, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.