El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 57% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo estable y sin interrupciones.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. A medida que el día avance, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 27 km/h desde el oeste en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 18:00, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre durante ese periodo.

A lo largo de la tarde, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de Ribadumia sin inconvenientes. La puesta de sol se producirá a las 20:14, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y un viento moderado proporcionará un ambiente fresco y cómodo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y apreciar la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.