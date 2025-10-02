El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una ligera disminución en la sensación térmica debido a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 70-73%. Este nivel de humedad puede hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 25 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad comenzará a descender hacia la tarde, alcanzando niveles de alrededor del 49-51%, lo que contribuirá a una sensación más cálida y confortable.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Durante las horas más cálidas del día, se anticipa que el viento alcance su máxima racha, llegando a 20 km/h, lo que puede ofrecer un alivio agradable del calor. A medida que se acerque la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. Las nubes altas persistirán, pero no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del cielo. La puesta de sol se producirá a las 20:14, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Redondela no querrán perderse. En resumen, el día de hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un tiempo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.