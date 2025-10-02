El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 17 y 15 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 55% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección suroeste, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados a las 22:00 horas. Las nubes altas continuarán presentes, pero no afectarán la visibilidad ni la calidad del aire, que se mantendrá en niveles óptimos. La puesta de sol se producirá a las 20:14, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Pontevedra podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, el día de hoy en Pontevedra se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los residentes y visitantes podrán aprovechar el buen tiempo para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.