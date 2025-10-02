El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

Hoy, 2 de octubre de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas serán la característica principal del cielo, aunque se espera que en algunos momentos haya claros, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, el sol podría asomarse entre las nubes, ofreciendo breves momentos de claridad.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 26 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá más intensamente a partir del mediodía, cuando el sol, aunque filtrado por las nubes, comenzará a calentar el ambiente. La tarde será más cálida, con temperaturas que podrían llegar a los 25 grados, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la presencia de nubes.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 39% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 94% hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con una velocidad constante de entre 4 y 5 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén rachas de hasta 27 km/h desde el suroeste. Este viento puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en los momentos de mayor intensidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Pontecesures pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las nubes altas pueden traer consigo variaciones en la visibilidad.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes aprovechar al máximo las horas de luz del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.