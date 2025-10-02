El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que se irán intensificando a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 14°C, proporcionando un ambiente fresco que invitará a disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27°C en las horas centrales de la tarde. Este incremento hará que la sensación térmica sea más cálida, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas o se expongan al sol. Sin embargo, la temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, situándose en torno a los 25°C a las 18:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico. Esta variabilidad en la velocidad del viento puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría influir en la sensación térmica.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los residentes de Ponteareas disfruten de un día soleado y agradable. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las nubes altas podrían traer consigo un cambio en las condiciones atmosféricas en los próximos días.

En resumen, el día de hoy en Ponteareas se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo o disfrutando de un café en una terraza. La combinación de temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones promete un día placentero para todos los habitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.