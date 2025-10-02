El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

Hoy, 2 de octubre de 2025, Ponte Caldelas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que se irán alternando a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 24 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 48% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades. Sin embargo, hacia la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 82% a medida que se acerque el ocaso, que se producirá a las 20:13 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de bienestar general, haciendo que el día sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Ponte Caldelas pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados también favorecerán la visibilidad, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que rodean la localidad.

En resumen, el día de hoy en Ponte Caldelas se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.