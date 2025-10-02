El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan estables, con algunas horas de cielo poco nuboso, especialmente en la mañana y al final de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia el mediodía. A medida que el sol alcance su punto más alto, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las últimas horas del día.

La humedad relativa será un factor notable, con niveles que variarán entre el 55% y el 91%. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad del 73%, que irá disminuyendo a medida que avance el día, alcanzando su punto más bajo en la tarde, con un 55%. Sin embargo, al caer la noche, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de frescor.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Poio podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias se complementa con un viento suave, que soplará principalmente del noreste y del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h.

La salida del sol está programada para las 08:32, mientras que el ocaso se producirá a las 20:14, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. En resumen, Poio experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.