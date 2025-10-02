El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo a un 43% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance el día. La combinación de temperaturas agradables y una humedad relativamente baja hará que el tiempo sea propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que quienes planeen salir lleven una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite disfrutar de un día soleado y despejado. Este clima estable es ideal para actividades al aire libre, como senderismo, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de un picnic en el campo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. Las nubes altas que se han mantenido durante el día se disiparán, permitiendo que el cielo se despeje completamente, lo que ofrecerá una vista clara de las estrellas. El ocaso se producirá a las 20:13, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado en Pazos de Borbén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.