El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas posteriores. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 63% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 79% en las últimas horas del día. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 7 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento sople desde el noreste, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante. Sin embargo, en las horas de la tarde, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían llegar a los 32 km/h, especialmente en las zonas más expuestas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con la aparición ocasional de nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la calidad del aire. La combinación de temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y vientos moderados sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre. Los residentes y visitantes de Oia podrán disfrutar de un entorno propicio para paseos, deportes y otras actividades recreativas.

En resumen, el tiempo en Oia para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, aportará frescura a la jornada. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar al máximo las horas de luz antes del ocaso, que se espera para las 20:15.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.