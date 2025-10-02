El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 63% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 90% durante la noche. Esto podría generar una sensación de mayor bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán entre 4 y 27 km/h, predominando de dirección sureste y sur. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio ante el calor. A primera hora, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que el día avance, alcanzando su máxima velocidad en torno a las 5 de la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. Las nubes altas que se formarán durante el día no impedirán que se aprecie el cielo estrellado, ofreciendo una hermosa vista nocturna.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar del aire libre y de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.