El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 44% en las horas de la tarde. Sin embargo, hacia la noche, la humedad volverá a aumentar, alcanzando un 100% hacia el final del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 35 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Esto podría generar un ambiente fresco, a pesar de las temperaturas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los residentes de O Porriño disfruten de un día soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tener en cuenta la posibilidad de un aumento en la nubosidad hacia la tarde, aunque no se espera que esto afecte la estabilidad del tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. El orto se producirá a las 08:32 y el ocaso a las 20:14, brindando una jornada con una duración de luz solar considerable.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, mientras que el viento y la humedad aportarán un toque fresco a la atmósfera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.