El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día. Este ligero descenso en la temperatura es normal para esta época del año, pero se espera que el ambiente se sienta agradable gracias a la ausencia de precipitaciones.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 93% hacia el final de la tarde. Esta alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará predominantemente del norte y del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, ideal para paseos por la costa o actividades recreativas en la naturaleza. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más intenso, especialmente en las zonas expuestas, por lo que se recomienda a los visitantes y residentes que tomen precauciones si planean estar al aire libre.

En cuanto al estado del cielo, se espera que las nubes altas dominen la mayor parte del día, aunque habrá momentos de cielo despejado que permitirán disfrutar de la luz solar. La visibilidad será buena, con la única excepción de la bruma que podría aparecer en las primeras horas de la mañana, pero que se disipará rápidamente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados. La puesta de sol se producirá a las 20:15, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser agradable y propicio para disfrutar de la belleza natural de O Grove.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.