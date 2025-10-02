El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantiene en torno a los 17 grados , proporcionando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se sitúa en un 67% al inicio del día, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 93% en las horas de la tarde. Este incremento en la humedad podría generar una sensación de bochorno, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Nigrán pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 22 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante en las horas más cálidas. La dirección del viento variará, predominando del este y noreste, lo que podría influir en la sensación térmica.

A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 20 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos mayormente despejados y algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. La puesta de sol está prevista para las 20:15, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Nigrán no querrán perderse.

En resumen, el día de hoy en Nigrán se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento suave y temperaturas moderadas hará que sea un día perfecto para pasear, practicar deportes o simplemente relajarse en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.