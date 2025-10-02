El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 24 grados.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, con valores que rondan el 73% al 78%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, alcanzando un 48% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección noroeste a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día ventoso, especialmente si planean actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones durante el día, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Mos.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, pero no se anticipan cambios significativos en las temperaturas, que se mantendrán alrededor de los 15 a 16 grados. La puesta de sol se producirá a las 20:14, marcando el final de un día mayormente soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.