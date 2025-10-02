El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, con momentos de poco nuboso en las horas centrales, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones generales.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo a 12 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 64% y podría bajar hasta un 47% en las horas más cálidas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades que rondarán los 5 a 7 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del oeste y suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, a pesar del aumento de la temperatura.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Esto permitirá que los habitantes de Moraña disfruten de un día sin interrupciones, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde, cuando las temperaturas pueden ser más frescas.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y un viento moderado proporcionará un ambiente fresco y cómodo, perfecto para disfrutar de las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.