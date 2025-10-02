El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con la presencia de nubes altas que comenzarán a aparecer a medida que avance el día. Desde las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta al inicio del día, con valores que rondan el 76% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 41% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, principalmente del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento será un aliado para aquellos que planean salir a caminar o realizar actividades deportivas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La ausencia de lluvias también permitirá que el paisaje se mantenga en óptimas condiciones, favoreciendo la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. Las nubes altas continuarán presentes, pero no se anticipan cambios significativos en el tiempo. La puesta de sol se producirá a las 20:13, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar al aire libre.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.