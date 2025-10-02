El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que se irán alternando a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 58% en las horas más cálidas. Esta combinación de temperaturas suaves y alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas de mayor calor. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y agradable.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. Este viento suave y constante contribuirá a mantener un ambiente fresco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:14. La temperatura nocturna caerá a 14 grados, con un aumento en la humedad que alcanzará el 100% hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la costa o realizar deportes, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado en las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.