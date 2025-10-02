El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 17 grados , con una ligera disminución a 16 grados hacia el amanecer. La humedad relativa será alta, alcanzando un 71% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se prevé que las temperaturas comiencen a descender ligeramente, alcanzando los 15 grados a las 3 de la tarde. La presencia de nubes altas no debería afectar la visibilidad ni generar precipitaciones, ya que se pronostica un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los residentes de Meis podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 5-10 km/h hacia el mediodía. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar a los 28 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 22 grados a las 3 de la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, se espera un descenso gradual, con temperaturas que caerán a 14 grados hacia la noche. La humedad también variará, comenzando en un 71% y aumentando a un 89% hacia la noche, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más húmedo.

El ocaso está previsto para las 20:14, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender rápidamente. La combinación de nubes altas y la disminución de la temperatura podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, aunque no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Meis se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.