El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados en la primera hora del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura fluctúe entre los 14 y 20 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 73% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 91% hacia el final de la jornada. Este aumento en la humedad podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que sugiere que los residentes de Meaño podrán disfrutar de un día seco y soleado.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte, con velocidades de hasta 5 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, soplando desde el suroeste con ráfagas que alcanzarán hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al estado del cielo, se espera que las nubes altas sean una constante a lo largo de la jornada, aunque no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las horas de luz solar serán abundantes, con el orto solar a las 08:33 y el ocaso a las 20:14, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de lluvia hacen de este un día ideal para actividades al aire libre en Meaño. Los residentes pueden aprovechar para salir a caminar, disfrutar de un picnic o simplemente relajarse en sus jardines, disfrutando de un tiempo otoñal que promete ser placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.