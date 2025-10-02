El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 2 de octubre de 2025, Marín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a medida que avanza la mañana. A lo largo del día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% y descendiendo a un 65% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes de Marín podrán disfrutar de un día sin lluvias.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrará una brisa suave del este, con velocidades de alrededor de 5 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará a dirección sureste y aumentará ligeramente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en las horas centrales del día. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.
A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia las 17:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los últimos rayos de sol iluminen el paisaje de Marín antes del ocaso, que se producirá a las 20:14 horas.
En resumen, el día de hoy en Marín se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este clima favorable, ya sea paseando por la costa, disfrutando de un café en una terraza o realizando deportes al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.
