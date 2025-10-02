El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la noche. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas en Lalín oscilarán entre los 10 y 26 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 12 grados a las 02:00. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 26 grados a las 15:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados a las 20:00.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% a las 00:00 y alcanzando su punto máximo del día con un 88% a las 23:00. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde. La combinación de nubes y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas a lo largo del día. Desde la madrugada, el viento soplará del este con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el sureste y luego al oeste, alcanzando su máxima intensidad con ráfagas de hasta 29 km/h a las 16:00. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde.

La salida del sol está programada para las 08:30, mientras que el ocaso se producirá a las 20:12, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. A pesar de la falta de sol, la jornada se presenta como una buena oportunidad para realizar actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un tiempo más fresco y húmedo. En resumen, Lalín experimentará un día nublado, sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la atmósfera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.