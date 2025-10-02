El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 17 grados a las 00:00 y descendiendo a 14 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 65% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en el ambiente. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección sur, lo que podría influir en la temperatura, manteniéndola agradable.

La salida del sol se producirá a las 08:33, brindando un hermoso amanecer que los habitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar. Por la tarde, el ocaso se dará a las 20:15, marcando el final de un día que promete ser ideal para paseos por la playa o actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en A Illa de Arousa será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la isla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.