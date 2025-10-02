El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

Hoy, 2 de octubre de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 18 grados . A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en torno al 63% por la mañana, aumentando ligeramente hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de calidez moderada.

El cielo estará mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, sin embargo, no se anticipa que estas nubes generen precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones de visibilidad serán óptimas, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento aumente ligeramente, alcanzando rachas de hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se anticipan ráfagas fuertes que puedan causar molestias.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar, ideal para quienes deseen contemplar el firmamento. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el día en A Guarda se perfila como uno de esos días ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la costa, realizar senderismo en las montañas cercanas o simplemente relajarse en un parque. Con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo lo que ofrece este hermoso rincón de Galicia.

