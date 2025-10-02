El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, especialmente durante la mañana y parte de la tarde, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 22 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 14 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% por la mañana y alcanzando hasta un 93% en las horas nocturnas. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en los planes al aire libre.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, predominando de dirección este y oeste. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento, aunque ligero, será suficiente para mantener el ambiente agradable y evitar la sensación de calor excesivo.

A lo largo del día, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del sol. La puesta de sol se anticipa para las 20:15, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día de octubre caracterizado por cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que lo convierte en un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el esplendor del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.