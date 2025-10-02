El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque sin previsión de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con nubes altas que cubrirán gran parte del cielo, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 24 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 24 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que rondarán entre el 46% y el 80% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad más alta, que irá disminuyendo gradualmente a medida que las temperaturas aumenten. Esto podría generar una sensación de frescor en las primeras horas, pero con el avance del día, la combinación de temperaturas más cálidas y menor humedad podría resultar en un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección predominantemente sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén lluvias en Forcarei, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto de nubes altas, pero sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un atardecer tranquilo.

En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy se caracteriza por nubes altas, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.