El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

Hoy, 2 de octubre de 2025, A Estrada se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 15 grados y descendiendo a 11 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 41% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será algo húmedo en las primeras horas, se sentirá más seco conforme avance el día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento se tornará más intenso, especialmente en las horas centrales, lo que podría ser un alivio para quienes busquen escapar del calor del sol.

El amanecer se producirá a las 08:32 y el ocaso a las 20:13, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de las actividades diurnas. A pesar de la cobertura nubosa, la ausencia de precipitaciones y las temperaturas agradables hacen de este un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. En resumen, A Estrada experimentará un día tranquilo y fresco, ideal para disfrutar de un paseo o una reunión con amigos, sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.