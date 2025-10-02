El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 14 grados hacia las 3 de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 64% y aumentando hasta un 81% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, predominando direcciones del noreste y del oeste. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Cuntis podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 9 de la noche. La humedad aumentará, llegando a un 72% al final del día, lo que podría hacer que las noches sean un poco más frescas y agradables.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con la tranquilidad de que no habrá lluvias que interrumpan los planes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.