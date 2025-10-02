El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Catoira se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la noche. A medida que avance el día, se espera que el sol haga algunas apariciones, especialmente en las horas centrales, aunque la cobertura nubosa seguirá siendo notable.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 23 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 16 grados, descendiendo a 12 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este ligero ascenso proporcionará un respiro a los habitantes, aunque las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 70% y alcanzando picos de hasta el 90% en las horas de la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas. Los vientos serán moderados, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, lo que podría generar una ligera sensación de frescor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, con un 0% de posibilidades de lluvia. Esto significa que los residentes de Catoira podrán disfrutar de un día sin interrupciones por lluvias, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que se mantengan atentos a las condiciones del tiempo, ya que la nubosidad podría cambiar en cualquier momento.

El amanecer se producirá a las 08:32 y el ocaso a las 20:14, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el día de hoy en Catoira se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día tranquilo y apacible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.