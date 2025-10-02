El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

Hoy, 2 de octubre de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que comenzarán a aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 46% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor podría ser notable, especialmente en las primeras horas. La ausencia de precipitaciones es un aspecto destacado, ya que no se prevé lluvia en ninguna parte del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 8 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. Para la tarde, se anticipa que el viento sople desde el oeste y suroeste, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará con cielos despejados y temperaturas que caerán a los 15 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el día en A Cañiza se perfila como ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. La combinación de cielos despejados y la ausencia de precipitaciones permitirá que los habitantes y visitantes de la localidad disfruten de un día sin interrupciones. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.