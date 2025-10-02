El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

Hoy, 2 de octubre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas marcarán el inicio del día, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con poco cambio en la temperatura, que se mantendrá en torno a los 16 grados en las horas más frescas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá despejado en algunos momentos, especialmente entre las 3 y las 9 de la mañana, cuando se prevé que las nubes den paso a intervalos de sol. Sin embargo, a partir de las 10 de la mañana, las nubes altas volverán a cubrir el cielo, y se espera que esta tendencia continúe hasta el ocaso, que ocurrirá a las 20:15 horas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 20 grados , proporcionando un ambiente templado y agradable.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 89% hacia el final del día. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El viento será otro factor a considerar, con predominancia de direcciones del noreste y este. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 13 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, cuando se prevé que el viento del noreste sople con rachas de hasta 28 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Cangas podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

En resumen, el día en Cangas se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y apacible en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.