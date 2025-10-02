El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados durante la madrugada y las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% y aumentando hasta un 90% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto sugiere que los habitantes de Cambados podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. En las horas más activas, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar a los 27 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque también es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si se encuentran en áreas expuestas.

A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero descenso hacia la noche, donde se espera que caigan a 15 grados. Las nubes altas que se prevén para el final del día no deberían interferir con la visibilidad del ocaso, que se producirá a las 20:14, ofreciendo un espectáculo visual para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con la advertencia de que la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.