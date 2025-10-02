El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

Hoy, 2 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas han comenzado en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 12 grados en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, que podría llegar a los 24 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% y descendiendo a un 45% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será algo húmedo por la mañana, se tornará más seco a medida que el día avance, lo que podría resultar en una sensación térmica más agradable durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 24 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, podría aportar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, manteniendo su intensidad, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son propicias para paseos, excursiones y cualquier actividad que requiera un tiempo favorable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. Las nubes altas que se han mantenido durante el día podrían dar paso a un cielo más despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:14. En resumen, el día en Caldas de Reis se perfila como uno de esos días agradables de otoño, donde el sol y el aire fresco se combinan para ofrecer una experiencia placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.