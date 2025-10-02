El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque a lo largo de la jornada se espera la presencia de nubes altas. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados durante la madrugada y las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en 16 grados, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 95% en las últimas horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y sureste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección oeste y su velocidad aumentará, alcanzando rachas de hasta 22 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se espera que las nubes altas se hagan más evidentes. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde-noche, situándose en torno a los 17 grados a las 19:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:15, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por las nubes altas que adornarán el horizonte.

En resumen, el día en Bueu se presenta como una jornada tranquila y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas suaves, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día de otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.